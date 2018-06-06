США радикально змінили правила конкурсу краси "Міс Америка"

Претенденток на звання найкрасивішої дівчини США більше не будуть оцінювати за зовнішністю. З програми конкурсу вилучили дефіле у купальниках.

Про це повідомляє АВС.

За словами очільниці опікунської ради конкурсу Гретхен Карлсон, тепер "Міс Америка" буде змаганнями.

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Відтак, тепер замість дефіле у купальниках претендентки на титул найкрасивішої дівчини США будуть проходити інтерв’ю. Дівчат судитимуть за їхніми внутрішніми якостями і розпитуватимуть про їхні захопленнях та розумі.

Яка дівчина не захоче знайти нові можливості, відчути себе сильною, отримати навички лідерства, можливість оплатити навчання і показати себе світові такою, яка вона є, показати свою душу?

– додала Карлсон.