06:44
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

США радикально змінили правила конкурсу краси "Міс Америка"

32 Читать новость на русском
На "Міс Америка" більше не буде дефіле у купальниках
На "Міс Америка" більше не буде дефіле у купальниках / ktvu.com

Претенденток на звання найкрасивішої дівчини США більше не будуть оцінювати за зовнішністю. З програми конкурсу вилучили дефіле у купальниках.

Про це повідомляє АВС.

За словами очільниці опікунської ради конкурсу Гретхен Карлсон, тепер "Міс Америка" буде змаганнями.

Дивіться також: Відомий американський співак виступив з промовою у підтримку фемінізму: відео

Відтак, тепер замість дефіле у купальниках претендентки на титул найкрасивішої дівчини США будуть проходити інтерв’ю. Дівчат судитимуть за їхніми внутрішніми якостями і розпитуватимуть про їхні захопленнях та розумі.

Яка дівчина не захоче знайти нові можливості, відчути себе сильною, отримати навички лідерства, можливість оплатити навчання і показати себе світові такою, яка вона є, показати свою душу?
– додала Карлсон.

 

Теги: Новини США LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 червня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 2052
Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі
5 червня, 22:25 Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі
3684
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
752
О "ритуальных" убийствах для Путина
5 червня, 22:01 О "ритуальных" убийствах для Путина
Злой Одессит 1095
Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
5 червня, 21:01 Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
1865
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук