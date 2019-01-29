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      США звинуватили Huawei у промисловому шпигунстві

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      Huawei звинувачують у шпигунстві
      Huawei звинувачують у шпигунстві / Фото з відкритих джерел

      Федеральний уряд США пред'явив звинувачення компанії Huawei в низці злочинів, серед яких промислове шпигунство, фінансове шахрайство, порушення санкцій та перешкоджання правосуддю.

      Про це повідомило видання BBC.

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      Зазначається, що звинувачення Huawei були пред'явлені у Нью-Йорку та Сіетлі (штат Вашингтон). Прокуратура в Сіетлі стверджує, що дочірні структури Huawei з 2012 року намагалися отримати дані про обладнання, яке американська компанія T-Mobile застосовувала для перевірок смартфонів. Технічні фахівці Huawei нібито фотографували вказане обладнання і викрали деякі його елементи.

      У США вважають, що Huawei розраховували створити власні системи, аналогічні тим, що були у T-Mobile.

      Згідно з документами, опублікованими Міністерством юстиції США, у Нью-Йорку компанію Huawei та декількох її співробітників звинувачують у фінансовому шахрайстві, відмиванні коштів і порушенні санкцій США щодо Ірану.

      Виконуючий обов'язки генпрокурора США Метью Уітекер заявив, що США вдячні Канаді за сприяння у справі фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і домагаються її видачі.

      Як вже повідомлялося, у грудні канадська влада затримала фінансового директора Huawei у Ванкувері. Це було зроблено відповідно до існуючого у США договором з Канадою про видачу. США наразі добиваються її екстрадиції. Ми вдячні уряду Канади за наполегливість і суворе дотримання закону,
      – сказав Уітекер.

      На питання про те, чи зможе Huawei продовжувати бізнес у США, якщо Мен Ваньчжоу буде засуджена, Уітекер не дав прямої відповіді, зауваживши, що у США існують відповідні правила того, яким чином особи, засуджені за злочини, можуть брати участь в економічній діяльності.

      США повинні направити Канаді запит про екстрадицію Мен Ваньчжоу до 30 січня.

      Huawei – один з провідних китайських виробників смартфонів. У 2017 році чистий прибуток компанії склав 47,5 мільярда юанів (більше ніж 7,5 мільярда доларів).

      Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.

      Що відбувається з компанією Huawei?

      Теги: Новини США Китай Huawei Канада
      Джерело: 24 Канал
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