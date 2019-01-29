США звинуватили Huawei у промисловому шпигунстві
Федеральний уряд США пред'явив звинувачення компанії Huawei в низці злочинів, серед яких промислове шпигунство, фінансове шахрайство, порушення санкцій та перешкоджання правосуддю.
Про це повідомило видання BBC.
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Зазначається, що звинувачення Huawei були пред'явлені у Нью-Йорку та Сіетлі (штат Вашингтон). Прокуратура в Сіетлі стверджує, що дочірні структури Huawei з 2012 року намагалися отримати дані про обладнання, яке американська компанія T-Mobile застосовувала для перевірок смартфонів. Технічні фахівці Huawei нібито фотографували вказане обладнання і викрали деякі його елементи.
У США вважають, що Huawei розраховували створити власні системи, аналогічні тим, що були у T-Mobile.
Згідно з документами, опублікованими Міністерством юстиції США, у Нью-Йорку компанію Huawei та декількох її співробітників звинувачують у фінансовому шахрайстві, відмиванні коштів і порушенні санкцій США щодо Ірану.
Виконуючий обов'язки генпрокурора США Метью Уітекер заявив, що США вдячні Канаді за сприяння у справі фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і домагаються її видачі.
Як вже повідомлялося, у грудні канадська влада затримала фінансового директора Huawei у Ванкувері. Це було зроблено відповідно до існуючого у США договором з Канадою про видачу. США наразі добиваються її екстрадиції. Ми вдячні уряду Канади за наполегливість і суворе дотримання закону,
– сказав Уітекер.
На питання про те, чи зможе Huawei продовжувати бізнес у США, якщо Мен Ваньчжоу буде засуджена, Уітекер не дав прямої відповіді, зауваживши, що у США існують відповідні правила того, яким чином особи, засуджені за злочини, можуть брати участь в економічній діяльності.
США повинні направити Канаді запит про екстрадицію Мен Ваньчжоу до 30 січня.
Huawei – один з провідних китайських виробників смартфонів. У 2017 році чистий прибуток компанії склав 47,5 мільярда юанів (більше ніж 7,5 мільярда доларів).
Китайська компанія вже давно викликає побоювання у влади США. Вони вважають, що Китай може використовувати її обладнання для кібершпіонажу, тому забороняють використовувати його для основних мереж. З приходом Трампа до влади тиск на компанію посилився, оскільки він хоче покласти край крадіжці Китаєм інтелектуальної власності американських компаній.
Що відбувається з компанією Huawei?
- 6 грудня 2018 року у Канаді затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Затримання відбулося в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.
- У Китаї гостро відреагували на арешт гендиректора компанії пригрозивши жителям міста Шеньжень (де розташована штаб-квартира компанії Huawei) конфісковувати пристрої Apple і звільняти тих, хто відмовиться їх віддавати.
- 18 січня уряд Нідерландів заявив, що у 2019 році буде прийнято рішення щодо обмеження китайського телекомунікаційного гіганта Huawei в участі у побудові мережі 5G у Нідерландах.
- 19 січня компанія Bloomberg заявила, що адміністрація Дональда Трампа підготувала указ, який значно ускладнить роботу китайських державних телекомунікаційних компаній в США.