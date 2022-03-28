ССО в Ірпені: як відбувається зачистка міста від диверсантів

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ зачищають Ірпінь після звільнення міста. Захисники попереджають, що місцевим жителям повертатися туди ще небезпечно.

Ірпінь від російських загарбників звільнили 28 березня. Міністерство оборони України показало епічні кадри, як у місті працюють ССО. Відео зняли кореспонденти військового телебачення України

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Наразі повертатися мирним мешканцям сюди ще небезпечно, адже ворог може вдарити в найнеочікуваніших місцях,

– мовиться у повідомленні.

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Радісну новину про те, що Ірпінь звільнили від окупантів, повідомив Олександр Маркушин – міський голова. Він подякував військовим ЗСУ, силам ТрО, Нацполіції, а також ГУР Міноборони України.

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