ССО навели паніку на ворожих позиціях біля Сєвєродонецька: 4 росіян повернуться додому в мішках
Грати на нервах окупантів – ще те задоволення для українських захисників. Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знають чимало способів, як тримати загарбників у напрузі.
Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України показало чудове відео, на якому російські військовослужбовці в паніці бігають з мертвим побратимом внаслідок атаки наших бійців.
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Деморалізований, виснажений морально і фізично ворог – завжди легша здобич для воїнів Сил оборони,
– підписали відео в Командуванні ССО.
З кожним днем все більше і більше російських військовослужбовців заглядають смерті в очі та дезертують, боячись вже ніколи не повернутись додому.
На відео, яке опублікували на сторінці Командування ССО, видно, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом може навести чималу паніку на позиціях росіян в районі Сєвєродонецька Донецької області.
Оператори ССО знайшли розташування орди біля Сєвєродонецька / скриншот з відео
Дрон кидає невеличкий снаряд на ворогів / скриншот з відео
Внаслідок атаки український професіоналів "четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках".
Двох окупантів ліквідовано / скриншот з відео
Зокрема у Командуванні ССО зазначили, що після цього випадку деморалізований підрозділ російського війська у паніці покинув раніше зайняту позицію біля Сєвєродонецька.
Одного "хорошого" росіянина хавантажили в спеціальні евакуаційні автомобілі / скриншот з відео
Бійці ССО назвали недоевакуаційний транспорт "Жигулі: DEAD ORK" / скриншот з відео
На фронті подібні акції наші оператори проводять постійно. Нам важливо аби російські загарбники щохвилини очікували небезпеку, втомлюючись і втрачаючи таку важливу на фронті увагу. І це завдання воїни ССО України виконують напрочуд добре,
– розповів у повідомленні.