ССО показали відео про таємну сторінку своєї боротьби

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ оприлюднило короткий фільм "Викладач" про діяльність Руху опору на тимчасово окупованих територіях

В основу сюжету покладено реальні події, повідомляють у ССО. Про це пише 24 Канал.

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Про що ця історія?

У тимчасово окупованому Луганську окупанти намагаються знищити будь-яку згадку про Україну – нав'язують українським студентам викривлену історію, в університетах на тимчасово окупованих територіях російські окупаційні сили спалюють українські книжки. Викладач історії організовує таємне товариство українознавства, одним із завдань якого є збереження української літератури,

– розповідають про відео ССО.

Фільм "Викладач" дивіться відео

В основу сюжету покладено реальні події, що відбувалися на тимчасово окупованих територіях, повідомляють в ССО.

Цією стрічкою Сили спецоперацій звертаються до кожного громадянина: роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є.

Ніхто не перекреслить мій народ. Долучайся до Руху опору. В єдності – наша сила,

– мовиться у відео.

Долучитися до Руху опору можна за посиланням.

