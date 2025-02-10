Мінус техніка, засоби зв'язку і 14 окупантів: у ССО показали, як влучно відпрацювали по ворогу

Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно попрацював на одному з оперативних напрямків. Він знищив військову техніку противника, засоби зв’язку та 14 вояк російської армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ССО у телеграмі.

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ССО влучно відпрацювали по ворогу

Вказується, що FPV-розрахунок підрозділу ССО за кілька вильотів знищив:

ворожу САУ Нона-С,

гаубицю Д-20,

дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом,

два ретранслятори зв'язку окупантів,

та чотири транспортні засоби, якими пересувалися російські військові.

Крім цього, повідомляється, що оператори ССО виявили на цьому напрямку 3 човни противника, які згодом знищили за допомогою безпілотників.

Влучна робота ССО по ворогу: дивіться відео

Зазначимо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують знищувати ворога та його резерви. Так, окупанти не полишають спроб проводити наступальні дії, однак ЗСУ стають на заваді планів противника.

Так, за минулий тиждень, з 4 по 10 лютого, українські захисники зупинили 741 атаку окупантів на наші позиції. Сирський подякував українським захисникам за боротьбу, а також показав відео влучної роботи ЗСУ.