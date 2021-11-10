Шмигаль розповів про майбутні тарифи на опалення в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на опалення не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону. Уряд узяв на себе зобов'язання забезпечити стабільні тарифи.

Інформацію про підвищення тарифів у листопаді Денис Шмигаль назвав маніпуляцією. Однак за словами прем'єр-міністра, фейки поширюють перед кожним опалювальним сезоном.

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У двох областях не ввімкнули опалення

Денис Шмигаль заявив, що в Україні хороша статистика підключень до теплопостачання станом на початок листопада. Зокрема опаленням забезпечені:

97% будинків;

96% дитячих садочків;

95% шкіл.

Загалом до теплопостачання підключили 99% житлового фонду в 22 областях України. Однак на Одещині та Херсонщині ці показники значно нижчі. Причиною цього є те, що через теплу погоду в жовтні місцева влада вирішила не вмикати опалення.

У цих регіонах (в Одеській та Херсонській областях – 24 канал) доволі довго було тепло, а тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр доручив уряду проконтролювати ситуацію з теплопостачанням у цих двох областях.

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