Шмигаль розповів про майбутні тарифи на опалення в Україні
Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на опалення не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону. Уряд узяв на себе зобов'язання забезпечити стабільні тарифи.
Інформацію про підвищення тарифів у листопаді Денис Шмигаль назвав маніпуляцією. Однак за словами прем'єр-міністра, фейки поширюють перед кожним опалювальним сезоном.
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У двох областях не ввімкнули опалення
Денис Шмигаль заявив, що в Україні хороша статистика підключень до теплопостачання станом на початок листопада. Зокрема опаленням забезпечені:
- 97% будинків;
- 96% дитячих садочків;
- 95% шкіл.
Загалом до теплопостачання підключили 99% житлового фонду в 22 областях України. Однак на Одещині та Херсонщині ці показники значно нижчі. Причиною цього є те, що через теплу погоду в жовтні місцева влада вирішила не вмикати опалення.
У цих регіонах (в Одеській та Херсонській областях – 24 канал) доволі довго було тепло, а тому місцеві керівники не включали батареї. Зараз у них завдання до кінця тижня запустити весь процес,
– заявив Шмигаль.
Прем'єр-міністр доручив уряду проконтролювати ситуацію з теплопостачанням у цих двох областях.
Опалювальний сезон в україні: останні новини
- Через відмову Росії закуповувати додаткові транзитні потужності в України, у європейських сховищах суттєво знизилися запаси газу. Це спричинило рекордне зростання цін на блакитне паливо.
- В Україні заявляють, що газу в наших сховищах вистачить для успішного проходження опалювального сезону. Такої позиції дотримується і секретар РНБО Олексій Данілов.
- Низка областей України через брак палива оголосили надзвичайний стан в енергетиці. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що такі рішення були технічними, щоб швидше виконати умови меморандуму між "Нафтогазом", урядом та місцевим самоврядуванням.
- 25 жовтня Кабінет Міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ для населення та бюджетних установ.