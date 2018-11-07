Стаховський не без проблем пробився у чвертьфінал турніру в Словаччині

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії АТР Challenger в словацькій Братиславі.

За вихід до чвертьфіналу змагань Стаховський з рахунком 6:7 (6:8), 6:4, 6:2 здобув вольову перемогу над словаком Норбертом Гомбошем.

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Гра тривала понад дві години. У першому сеті Стаховський не скористався прихованими сетболами в 11-му геймі і не реалізував сетбол на подачі суперника на тайбрейку. За дві інші партії Сергій оформив чотири брейка і втратив один свій гейм.

В 1/4 фіналу українець зіграє з переможцем зустрічі Олександр Бублик (Казахстан) – Лоренцо Сонего (Італія).

Сергій Стаховський – Норберт Гомбош 2:1 (6:7 (6:8), 6:4, 6:2)

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