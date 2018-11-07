23:08
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Луценко, який йде, але не зовсім. Небезпечна щелепа Бережної
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Стаховський не без проблем пробився у чвертьфінал турніру в Словаччині

      29 Читать новость на русском
      Сергій Стаховський
      Сергій Стаховський / btu.org.ua

      Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру серії АТР Challenger в словацькій Братиславі.

      За вихід до чвертьфіналу змагань Стаховський з рахунком 6:7 (6:8), 6:4, 6:2 здобув вольову перемогу над словаком Норбертом Гомбошем.

      Читайте також: Світоліна претендує на ще одну престижну нагороду

      Гра тривала понад дві години. У першому сеті Стаховський не скористався прихованими сетболами в 11-му геймі і не реалізував сетбол на подачі суперника на тайбрейку. За дві інші партії Сергій оформив чотири брейка і втратив один свій гейм.

      В 1/4 фіналу українець зіграє з переможцем зустрічі Олександр Бублик (Казахстан) – Лоренцо Сонего (Італія).

      Сергій Стаховський – Норберт Гомбош 2:1 (6:7 (6:8), 6:4, 6:2)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      сьогодні , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"
      сьогодні , 22:42 Головні новини 7 листопада: вибори у США, похорон Гандзюк і протести "євробляхарів"
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      сьогодні , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
      сьогодні , 21:46 Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
      Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      сьогодні , 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Стеценко: Коломойський ще не визначився, чи варто залишати Рамоса
       1 листопада 2013 , 15:48
      Маркевич: Коломойський - ідеальна кандидатура на посаду президента ФФУ
       5 лютого 2015 , 11:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук