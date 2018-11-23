Стаховський поступився у чвертьфіналі на престижному турнірі в Італії

Перша ракетка України Сергій Стаховський поступився у чвертьфінальному матчі турніру серії АТР Challenger в Італії. Поєдинок проти першого номера посіву француза Уго Юмбера завершився з рахунком 0:6, 4:6.

Матч тривав лише 56 хвилин. Зі старту зустрічі українець програв сім геймів поспіль, після чого нарешті зумів відкрити рахунок своїм виграним геймах.

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Тенісисти без брейк-поінтів відіграли дев'ять геймів другій партії, поки Юмбер не отримав два матчбола при рахунку 4:5 на подачі Стаховського. Українець допустив подвійну помилку, дозволивши французу оформити путівку в півфінал.

Путівку у фінал турніру Юмбер розіграє з німцем Кевіном Кравіцем, який обіграв італійця Федеріко Гайо – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

Зазначимо, що також в четертьфіналі турніру в Андрії зіграє українець Ілля Марченко.

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