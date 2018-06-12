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Стаховський пробився до другого кола турніру в Ноттінгемі

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Друга ракетка України та 133-ий у рейтингу ATP Сергій Стаховський успішно подолав перше коло Challenger Tour у англійському Ноттінгемі.

У двох сетах українець розібрався з німецьким тенісистом Матсом Мораїнгом (154-та ракетка світу).

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У першому сеті вирішальною стала третя подача німця, яку зумів виграти Стаховський.

У другому ж сеті між спортсменами була важка боротьба. За рахунку 5:5 українець виграв подачу суперника, а після цього зумів без проблем виграти і свою.

Сергій Стаховський – Матс Морайнг 2:0 (6:3, 7:5)

У другому колі Стаховський, який посіяний на турнірі під сьомим номером, зіграє з британцем Деніелем Евансом (530-ий у світовому рейтингу). Гра відбудеться у середу, 13 червня.

Варто додати, що призовий фонд турніру – 127 тисяч євро.

Теги: Сергій Стаховський Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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