Стала відома офіційна дата титульного бою українця Дерев'янченка

Поєдинок за вакантний титул IBF в середній вазі між українцем Сергієм Дерев'янченко і американцем Деніелом Джейкобсом пройде 10 листопада.

Поєдинок між українцем і американцем стане головною подією вечора боксу, повідомляють телеканали HBO та ESPN, які будуть транслювати цей бій.

Читайте також: Усик прочитав власний вірш про Україну: відео

Цю ж саму дату промоутери боксерів назвали і IBF, яка призначила поєдинок. Невирішеним залишилося місце поєдинку, на яке претендують дві арени в Нью-Йорку (Madison Square Garden та Barclays Center), а також передмістя Юніондейл.

32-річний Сергій Дерев'янченко у даний момент займає перше місце в рейтингу IBF, а Джейкобс знаходиться на третій позиції. Українець виграв всі 12 боїв у своїй кар'єрі, 10 з яких закінчилися нокаутом.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24