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Стала відома заявка збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики у Німеччині

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Юлію Левченко
Юлію Левченко

Федерація легкої атлетики України визначилася із заявкою на чемпіонат Європи-2018, який пройде в Берліні.

Склад був затверджений виконкомом ФЛАУ 22 липня в Луцьку, пише Xsport.

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Серед головних зірок відзначимо Христину Стуй (100м, 4х100м), Юлію Левченко і Катерину Табашник (стрибки у висоту), Ольгу Саладуху (потрійний стрибок), Марину Бех (стрибки в довжину), Аліну Шух (семиборство) та Марину Килипко (стрибок з жердиною). У чоловіків відзначимо Сергія Смелика (200 м, 4х100 м) і Андрія Проценка (стрибки у висоту).

Турнір пройде з 7 по 12 серпня. Всього Україна відправить на чемпіонат Європи 88 спортсменів.

Варто зазначити, що Левченко та Табашник також пробилися до фіналу Діамантової ліги, який пройде у Цюріху.

Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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