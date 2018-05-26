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Стала відомою дата виходу продовження "Сяйва"

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Стала відомою дата виходу на екрани фільму
Стала відомою дата виходу на екрани фільму "Доктор Сон", продовження фільму "Сяйво" / Фото з відкритих джерел

Студія Warner Bros. Назвала дату виходу на екрани фільму "Доктор Сон", екранізація книги Стівена Кінга, що стала сиквелом (продовженням) "Сяйва".

Про це пише wegotthiscovered.com.

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Картина побачить світ 24 січня 2020 року. 

Зазначається, що режисером фільму стане Майкл Фленган. Він вже брав участь в екранізації роману Кінга "Книга Джералда" для стрімінгового сервісу Netflix.

Книга "Доктор Сон" була опублікована у 2013 році, через 36 років після виходу "Сяйва". Головний герой роману Деніс Торранс намагається подолати наслідки дитячої травми після подій, що трапились з ним у готелі "Оверлук" коли він був ще зовсім малим. Як і головний герой першої книги, його син страждає від алкоголізму та приступів люті.

У серпні минулого року в прокат вийшов фільм "Темна вежа" знятий за серією романів Кінга.

Нагадаємо, популярний стрімінговий сервіс Netflix зніме фільм за мотивами роману Стівена Кінга "У високій траві" 2012 року. Відомий роман був написаний письменником спільно з його сином Джозефом Гіллстромом Кінгом.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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