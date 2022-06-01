На Херсонщині сталась Буча, – Арестович заявив про нову масову розправу над цивільними

Росія продовжує повномасштабну війну в Україні, нехтуючи мирним населенням. Зокрема, на Херсонщині, найімовірніше, виявили нову цинічну розправу з людьми.

Про це 24 каналу ексклюзивно повідомив Олексій Арестович – радник очільника Офісу Президента. За його словами, вочевидь "трапилась маленька Буча".

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Наші спецслужби перевіряють цей факт, – Арестович

Радник керівника ОП дізнався про це просто під час інтерв'ю на ютубі 24 каналу. Так, йому надійшло повідомлення з фронту на Сході.

Я вам можу вам видати маленьку сенсацію. За інформацією, яка потребує уточнення, сталася "маленька Буча" у Херсонській області,

– заявив Арестович.

Він додав, що поки немає жодних подробиць, але є інформація, яка перевіряється, про те, що виявили нову розправу над мирним населенням Херсонщини.

"Сподіваюся, що це не збудеться. Зараз наші спецслужби перевіряють. Якщо оприлюднимо такі факти, то, я думаю, що багато справ зрушиться з місця й у Німеччині, і в США, і деінде по світу", – відзначив радник глави ОП.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав , що навіть у нього немає уявлення про те, що відбулося на окупованій Херсонщині, яку ворог доволі швидко захопив на початку повномасштабної війни.

Ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео 24 каналу

ЗСУ героїчно витісняють окупантів із Херсонщини

Вочевидь, українські захисники виявили нові розправи над мирним населенням в одному зі звільнених від російських окупантів населеному пункті. Радник очільника ОП не повідомив назву, але зазначив Херсонську область.

Власне, на Херсонському напрямку Збройні Сили України і почали проводити контрнаступальні дії. Зокрема, раніше стало відомо про те, що українські бійці відігнали російських загарбників із Миколаївки – села в Геніченському районі Херсонської області.

Ворог довго готувався до оборони своїх позицій, але наші захисники не просто вибили окупантів із зайнятих рубежів, а змусили їх панічно тікати. Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ, наступ українських героїв та героїнь проходить успішно. Росіяни зазнають втрат і відходять усе далі й далі.

Про успіхи також мовилось і в останньому зверненні Володимира Зеленського. Президент наголосив на тому, що наша армія активно просувається на Херсонщині. У міністерстві внутрішніх справ же кажуть, що на окремих відтинках Херсонського та Запорізького напрямків вдалось просунутись на 8 – 10 кілометрів і звільнити певні населені пункти.

Ситуація на Херсонщині: що ще відомо

Про певні успіхи ЗСУ на Херсонщині часто нагадують у Міністерстві оборони. При цьому прессекретар відомства сказав, що ситуація досі непроста, окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі на Херсонщині, а говорити про повномасштабний контрнаступ на Херсонському напрямку поки рано.

Також цікаво, що на Херсонщині російські загарбники почали відпускати старших офіцерів в неофіційні відпустки. Мовляв, війська Росії не витримують довго воювати в таких умовах без ротації.

Херсонська область продовжує перебувати без зв'язку та інтернету. Вони там зникли. Своєю чергою росіяни вирішили скористатись ситуацією із проблемами зв'язку та почали "впарювати" місцевим російські "сімки" в обмін на рублі й особисті дані.

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