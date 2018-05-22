Стали відомі імена підозрюваних тренерів та арбітрів в організації договірних матчів

У вівторок, 22 травня, поліція провела більше 50 обшуків в 9 областях України. Це все масова облава на організаторів договірних матчів.

За інформацією слідства, мова про 5 злочинних організованих груп. Читайте також: УЄФА вжила заходів щодо реклами "Газпрому" у фан-зоні до ЛЧ-2018 у Києві Як пише FootballHub, обшуки відбулися у Олександра Севідова (екс-тренера донецького "Металурга", "Сталі", "Говерли", "Карпат", "Металіста" та "Маріуполя"), Руслана Забранського (наставника МФК "Миколаїв"), та арбітрів Євгена Арановського, Віктора Арановського, Олександра Павлюка та Олександра Сахно.