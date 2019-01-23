Стали відомі причини відсутності Ракицького та Ордеця у першому матчі "Шахтаря" в 2019 році

Центральні захисники "Шахтаря" Ярослав Ракицький та Іван Ордець пропустили перший спаринг "гірників" на турецькому зборі проти "Хайдука" (1:4).

Про це розповів журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

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Ордець нещодавно почав тренування в загальній групі після тривалої паузи в зв'язку з травмою. Сьогодні (сюжет від 22 січня – прим.) він був змушений покинути ранкову сесію на самому початку, оскільки відчув дискомфорт в м'язах стегна. Ракицького, за офіційною інформацією, дошкуляє біль у нозі,

– сказав Бурбас.

Варто зазначити, що "Шахтар" офіційно не оголошував про травму Ракицького.

Раніше 24 канал писав, що російський "Зеніт" вирішив придбати Ярослава Ракицького в "Шахтаря". Однак прес-служба "гірників" у коментарі для "Футбол 24" назвала таку інформацію "звичайними чутками".

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