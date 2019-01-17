Стали відомі стартові п'ятірки баскетбольного Матчу зірок 2019

26 січня буде зіграно Матч зірок 2019 української Суперліги. Поки було визначено стартові п’ятірки на цей матч. Нагадаємо, цього сезону у Матчі зірок українські гравці протистоятимуть Збірній Легіону.

Стартову п’ятірку українців склали три гравці "Дніпра" Олександр Мішула, Станіслав Тимофеєнко та Кирило Фесенко, а також два представники "Миколаєва" Віталій Зотов та Олексій Онуфрієв.

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Щодо легіонерів, то на паркет на старті вийде трійка із "Запоріжжя" Малік Трент, Майкл Холтон та Кіндал Хілл, а також Крістофер Коуклі з "Черкаських Мавп" та Делван Грем з "Політехніка".

Нагадаємо, що другу п’ятірку визначатимуть тренери Суперліги Парі-Матч, ще по два гравці у збірні оберуть організатори Матчу зірок. Гра відбудеться 26 січня у Запоріжжі.

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