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Стали відомі суперники "Боруссії" Ярмоленка під час тренувальних зборів

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ФК "Боруссія"
ФК "Боруссія" / bvb.de

Дортмундська "Боруссія" українця Андрія Ярмоленка розпочне свою підготовку до нового сезону 7 липня.

Про це інфомує офіційний сайт Федерації футболу України.

Прес-служба "Боруссії" оприлюднила остаточний план тренувальних зборів, під час яких команда атакувального півзахисника збірної України проведе сім контрольних матчів.

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Перша зустріч відбудеться вже 13 липня. У Відні "Боруссія" зіграє з місцевою "Аустрією". Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом. Із 18-го по 26 липня дортмундці перебуватимуть у США. 21-го числа о 4:05 за київським часом у Чикаго розпочнеться матч "Боруссії" з "Манчестер Сіті". 22 липня у Шарлотті команда Ярмоленка поміряється силами з англійським "Ліверпулем" (22:05), а 26-го зіграє з португальською "Бенфікою" (3:05).

З 1-го по 8 серпня "Боруссія" готуватиметься у швейцарському Бад-Рагаці. 3-го числа дортмундці в Альтасі зустрінуться з французьким "Ренном" (20:30), а 7-го у Санкт-Галлені – з італійським «Наполі» (20:30).

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Заключний матч напередодні офіційного старту сезону-2018/19 команда Андрія Ярмоленка проведе в Ессені 12 серпня. У ролі її суперника виступить італійський "Лаціо" (18:30).

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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