Стали відомі суперниці Світоліної та Цуренко у другому колі турніру в Монреалі

Визначилися суперниці українських тенісисток Еліни Світоліної і Лесі Цуренко у другому колі турніру Coupe Rogers у Монреалі, Канада.

8 серпня першою на корт вийде Леся Цуренко, якій буде протистояти іспанка Карла Суарес Наварро. Матч розпочнеться після 18:30.

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Після завершення цієї зустрічі Еліна Світоліна буде змагатись з румункою Міхаелою Бузарнеску, яка є дуже незручною суперницею для українки.

Зазначимо, що Еліна Світоліна підійшла до турніру в Монреалі в якості п'ятої ракетки світу. Rogers Cup буде першим для Світоліної в рамках підготовки до останнього турніру Великого шолома в цьому році US Open.

Нагадаємо, що турнір WTA серії Premier 5 (Coupe Rogers) з призовим фондом 2 млн 820 тис доларів розпочався у Монреалі 6 серпня і триватиме до 12 серпня. Діючою чемпіонкою турніру є українка Еліна Світоліна.

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