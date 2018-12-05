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      Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Кубка України

      214 Читать новость на русском
      Кубок України з баскетболу
      Кубок України з баскетболу

      У Федерації баскетболу України 5 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України серед команд чоловіків.

      Головні ігрові дні цієї стадії змагань: 26 грудня та 5 січня. Перші команди в парах грають вдома перші матчі 1/4 фіналу.

      Читайте також: Чи має збірна України з баскетболу шанси вийти на чемпіонат світу-2019

      Пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу:

      "СумДУ"/ "Дніпро" – "Запоріжжя"
      "Одеса" / "Прометей" – "Миколаїв-2" / "Миколаїв"
      "Черкаські Мавпи" / "Шамани" – "Київ-Баскет"
      "Політехнік" / "Дніпро-2" – "Хімік"

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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