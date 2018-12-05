Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Кубка України

У Федерації баскетболу України 5 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України серед команд чоловіків.

Головні ігрові дні цієї стадії змагань: 26 грудня та 5 січня. Перші команди в парах грають вдома перші матчі 1/4 фіналу.

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Пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу:

"СумДУ"/ "Дніпро" – "Запоріжжя"

"Одеса" / "Прометей" – "Миколаїв-2" / "Миколаїв"

"Черкаські Мавпи" / "Шамани" – "Київ-Баскет"

"Політехнік" / "Дніпро-2" – "Хімік"

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