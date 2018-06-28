Стали відомі всі учасники плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2018

Після матчі збірних Колумбії з Сенегалом та Японії з Польщею визначилися усі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Першими право виступити в плей-оф здобули збірні Уругваю та Росії. В очному протистоянні вони визначили переможця групи A. У той же день, 25 червня, в плей-оф пробилися і збірні Іспанії та Португалії. Іспанці зіграють з росіянами, португальці – з уругвайцями.

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Згодом путівки також вибороли Франція та Данія. Французи теж ще після другого туру гарантували собі місце в плей-оф. В 1/8 фіналу вони зіграють проти Аргентини. Остання у важкому та суперечливому матчі обіграла Нігерію та вийшла в плей-оф.

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Щодо Данії, то вона в 1/8 фіналу зустрінеться зі збірної Хорватії.

Ще одну пару склали Бразилія та Мексика. Мексиканці лідирували у своїй групі після двох турів з шістьма очками, але в останньому матчі були розгромлені шведами та в плей-оф вийшли з другого місця. Бразильці ж зуміли вийти зі свого квартету на першому місці. На другому місці з групи E вийшли швейцарці, які зіграють зі шведами.

Останніми учасниками 1/8 фіналу стали збірні Колумбії та Японії. Азіати в плей-оф потрапили, бо отримали менше жовтих карток. Ще б одне попередження в збірної Японії у матчі проти Польщі, і другого учасника цього раунду від групи H визначав би жереб.

Японці та колумбійці у 1/8 фіналу зіграють зі збірними Англії та Бельгії. З ким саме – поки невідомо. Обидві команди теж ще після другого туру забезпечили собі вихід у плей-оф, а в очній зустрічі визначать, хто них займе перше місце і зіграє з Японією, а хто опиниться на другій позиції й гратиме з Колумбією.

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