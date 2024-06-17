Морський "Сталкер": в Одесі презентували новітній український дрон

В Одесі на міжнародному форумі з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 представили новітній український морський дрон.

Про це повідомляє видання Думська. Там також показали світлини, який має вигляд цей дрон.

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В Одесі представили новий український морський дрон

У виданні зазначили, що безекіпажний катер Stalker 5.0 завдовжки 5 метрів та завширшки 1,2 метра. Він може, зокрема, використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.



Новий український морський дрон / Фото "Думська"

Відомо, що у спеціальному відсіку можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають ЗСУ.

Дрон Stalker 5.0 / Фото "Думська"

Крім цього, навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил дає йому можливість розігнатись до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 кілометрів на годину). Крейсерська швидкість — 30 вузлів (55 кілометрів на годину).

Зазначається, що дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро.



В Одесі представили новий український морський дрон / Фото "Думська"

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