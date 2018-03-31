Сталлоне прокоментував здоров’я Шварценеггера після перенесеної операції
Актор Сільвестр Сталоне заявив, що його приятель, актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер – сильний чоловік, і неодмінно видужає.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Нагадаємо, напередодні Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на відкритому серці.
"Арнольд – сильний чоловік, і буде більший і сильніший, ніж раніше", – заявив Сталлоне журналістам і додав, що за нагоди залюбки відвідає Шварценеггера в лікарні.
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Окрім того, на запитання журналістів про те, чи змусить Шварценеггера операція покинути їхню зі Сталлоне улюблену звичку курити сигари, той пожартував: "Є речі, від яких неможливо відмовитись – курити сигари і дихати".
Джерело: 24 Канал
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