Сталлоне прокоментував здоров’я Шварценеггера після перенесеної операції

Актор Сільвестр Сталоне заявив, що його приятель, актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер – сильний чоловік, і неодмінно видужає.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Нагадаємо, напередодні Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на відкритому серці.

"Арнольд – сильний чоловік, і буде більший і сильніший, ніж раніше", – заявив Сталлоне журналістам і додав, що за нагоди залюбки відвідає Шварценеггера в лікарні.

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Окрім того, на запитання журналістів про те, чи змусить Шварценеггера операція покинути їхню зі Сталлоне улюблену звичку курити сигари, той пожартував: "Є речі, від яких неможливо відмовитись – курити сигари і дихати".