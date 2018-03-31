00:32
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
  • середа
    13°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сталлоне прокоментував здоров’я Шварценеггера після перенесеної операції

1422 Читать новость на русском
Сталлоне та Шварценеггер
Сталлоне та Шварценеггер / Фото з вільних мереж

Актор Сільвестр Сталоне заявив, що його приятель, актор та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер – сильний чоловік, і неодмінно видужає.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Нагадаємо, напередодні Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на відкритому серці.

"Арнольд – сильний чоловік, і буде більший і сильніший, ніж раніше", – заявив Сталлоне журналістам і додав, що за нагоди залюбки відвідає Шварценеггера в лікарні.

Читайте також: "Повернувся": з'явилися подробиці операції на серці Шварценеггера

Окрім того, на запитання журналістів про те, чи змусить Шварценеггера операція покинути їхню зі Сталлоне улюблену звичку курити сигари, той пожартував: "Є речі, від яких неможливо відмовитись – курити сигари і дихати".

Теги: Голлівуд Арнольд Шварценеггер LifeStyle Кіно Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 31 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук