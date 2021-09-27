Стало темно, як уночі: Бразилію накрила піщана буря – моторошні відео та фото

Бразильське місто Франка в штаті Сан-Паулу накрила піщана буря. Воно наче опинилось під великим ковпаком.

У Бразилії пройшла піщана буря

Пориви вітру мали швидкість приблизно 100 кілометрів за годину. Стихійне лихо зафіксували у неділю, 26 вересня.

До теми У Дагестані вода зносить будинки і дороги: моторошні відео

Очевидці знімали піщану бурю на відео. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як темно-коричнева хмара рухається у бік житлових будинків.

У бразильському штаті давно не було дощу, тому ґрунт – сухий. Пориви вітру до 100 кілометрів на годину підняли з землі пил. Про постраждалих наразі не мовиться.

Бразильське місто накрила піщана буря / Фото Varlamov News, G1

У Бразилії виникла піщана буря: дивіться відео Varlamov News

Стихійні лиха у світі: останні новини