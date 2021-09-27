Стало темно, як уночі: Бразилію накрила піщана буря – моторошні відео та фото
27 вересня 2021 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Бразильське місто Франка в штаті Сан-Паулу накрила піщана буря. Воно наче опинилось під великим ковпаком.
У Бразилії пройшла піщана буря
Пориви вітру мали швидкість приблизно 100 кілометрів за годину. Стихійне лихо зафіксували у неділю, 26 вересня.
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Очевидці знімали піщану бурю на відео. На опублікованих у соцмережах кадрах видно, як темно-коричнева хмара рухається у бік житлових будинків.
У бразильському штаті давно не було дощу, тому ґрунт – сухий. Пориви вітру до 100 кілометрів на годину підняли з землі пил. Про постраждалих наразі не мовиться.
Бразильське місто накрила піщана буря / Фото Varlamov News, G1
У Бразилії виникла піщана буря: дивіться відео Varlamov News
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