"У це важко повірити": стало відомо, де зараз Вадим Тітушко, фото вражає

Десять років тому ім'я Вадима Тітушка стало називним. Він був одним із "молодиків у спортивних костюмах", які підтримували Януковича і фактично виконували роль цивільного карального загону. Цих хлопців почали називати тітушками, та після перемоги Майдану про самого Вадима призабули.

У річницю Євромайдану згадували багатьох діячів. Політична зірка декого з них давно загасла, інші ж навпаки, відомі досі. 23 листопада стало відомо, де зараз Вадим Тітушко.

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Що робить Вадим Тітушко у 2023 році

Десятиліття Революції Гідності буде не повним без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах. В це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади "Чорні запорожці". З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення,

– написав Юрій Юзич у фейсбуці.



Вадим Тітушко – молодший сержант у 72 бригаді / Фото зі сторінки Юрія Юзича

Він указав, що Тітушко – крайній праворуч, а фото зробили під час чергового вручення нагород. Хоча ті, хто пам'ятають ці події, одразу впізнають Тітушка, він зовсім не змінився.

Світлину почали жваво обговорювати. Багато хто зазначив, що війна змінила все і всіх, тож не варто дивуватися.

Соцмережі реагують на Тітушка, який служить у ЗСУ:

"Титушка" Тітушко не один такий. Воюють багато таких, кому до 24.02 руки б не подали";

"Люди в білих пальтах щойно з'ясували, що життя не чорно-біле. І в лавах Сил оборони України боронять державу різні люди";

"Молодець, застосовує свої таланти на добро України. А що там з його кримінальними справами?"

"Знайомий з Андрієм з Луганська, хоробрим бійцем підрозділу ГУР, наразі тяжко пораненим. Під час Помаранчевої Революції був палким прихильником Януковича";

"Повага. Дійсно, революція переплавлює не тільки залізо..."

"Єдине що – цьому "посприяла" не Революція Гідності 2014 року, а вибір багатьох українських чоловіків з початком Великої війни".

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Україна пам'ятає Героїв

Для багатьох участь у Революції Гідності продовжилася участю в Антитерористичній операції на Сході України, а відтак і відчайдушною боротьбою під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Читайте історії трьох учасників Революції Гідності, які полягли в боях з окупантами.