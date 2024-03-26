Стало відомо, хто очолив Службу зовнішньої розвідки замість Литвиненка

У вівторок 26 березня у силовому блоці відбулися зміни керівництва: посаду Олексія Данілова відтепер обійме колишній глава СЗР Олександр Литвиненко. 24 Канал розкаже деталі призначень.

Президент звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Це стало певною несподіванкою, адже Данілов очолював РНБО з 2019 і не заявляв, що хоче залишити посаду.

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Хто став новим главою СЗР

Володимир Зеленський своїм указом призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Про це свідчить указ №189/2024, який з'явився на сайті офіційного інтернет-представництва президента. Документ датований 26 березня.

Для того, щоб Олександр Литвиненко зміг обійняти посаду секретаря РНБО, Зеленський звільнив його з посади очільника Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в указі №187/2024 від 26 березня.

Олександр Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До того у 2014 – 2019 роках був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Що відомо про Олега Іващенка, який очолив Службу зовнішньої розвідки

Про цього генерал-лейтенанта небагато інформації. ЗМІ називають його вихідцем із ГУР, адже у 2017 – 2019 роках він був заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки, а у 2021-му – першим заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Також є дані, що в березні 2022 року Іващенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за участь у бойових діях.

Біографії нового глави СЗР на сайті відомства ще немає.

Статті та інтерв'ю керівників силового блоку

Найбільш публічним є глава ГУР Кирило Буданов, який регулярно дає інтерв'ю. Олександр Литвиненко під час перебування на посаді написав кілька статей, зокрема припустив, на які регіони втратить вплив Путін, якщо програє в Україні.

