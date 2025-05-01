Стало відомо, хто постраждав від падіння балкона в Києві

Вдень 29 травня в столиці стався інцидент. На людину впав балкон, про що повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Стало відомо прізвище постраждалого – це американський режисер Кріс Волтерс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Кріса Волтерса.

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На кого впав балкон у Києві

Кріс Волтерс постраждав від падіння балкона в Подільському районі.

У Києві ось так падають балкони… Балкон, під яким люди проходять до під'їзду. В той час, коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!

– написав він у своєму інстаграмі.

Дивіться відео реакції Кріса Волтерса на падіння балкона в Києві

Режисер уточнив, що впав разом із балконом. Він пообіцяв провести розслідування, щоб з'ясувати, що призвело до такого стану будинку та хто відповідальний за це.

За словами Ткаченка, Волтерс саме приїхав в Україну документувати війну.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", – підкреслив глава КМВА.

Також внаслідок дощу в столиці затопило вулиці.