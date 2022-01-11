Стало відомо, скільки заробив речник Зеленського у 2021 році

Сергій Никифоров обіймає посаду речника президента Володимира Зеленського з липня 2021 року. За 6 місяців він заробив понад 370 тисяч гривень.

Про це журналістам 24 каналу повідомили в Державному управління справами у відповідь на запит.

Читайте також Без надбавок та премій: скільки Зеленський заробив у 2021 році

Скільки заробив Никифоров

Відтак, за період роботи з 9 липня по 31 грудня 2021 року зарплата Сергія Никифорова на посаді прессекретаря президента Володимира Зеленського склала 370 831,46 гривні.

Зокрема посадовий оклад речника становив 124 144,96 гривні. Водночас із нарахованих коштів він сплачував податки та збори, згідно з чинним законодавством, у сумі 72 312,13 гривні.



Яку зарплату отримав Никифоров за час роботи речником президента / Фото 24 каналу

Зарплата в Офісі Президента: що відомо