Стало відомо, скільки заробив речник Зеленського у 2021 році
Джерело:24 канал
Сергій Никифоров обіймає посаду речника президента Володимира Зеленського з липня 2021 року. За 6 місяців він заробив понад 370 тисяч гривень.
Про це журналістам 24 каналу повідомили в Державному управління справами у відповідь на запит.
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Скільки заробив Никифоров
Відтак, за період роботи з 9 липня по 31 грудня 2021 року зарплата Сергія Никифорова на посаді прессекретаря президента Володимира Зеленського склала 370 831,46 гривні.
Зокрема посадовий оклад речника становив 124 144,96 гривні. Водночас із нарахованих коштів він сплачував податки та збори, згідно з чинним законодавством, у сумі 72 312,13 гривні.
Яку зарплату отримав Никифоров за час роботи речником президента / Фото 24 каналу
Зарплата в Офісі Президента: що відомо
- Андрій Єрмак протягом 2021 року на посаді очільника Офісу Президента заробив більш ніж 563 тисячі гривні. З цієї суми політик сплатив майже 110 тисяч гривень податків.
- За цей період керівниця апарату ОП Марія Вітушок отримала 854 817,34 гривні. Варто також зазначити, що скандальний Олег Татаров за 12 місяців заробив 472 839,67 гривні;
- Про зарплати інших високопосадовців Офісу Президента – читайте у матеріалі 24 каналу.