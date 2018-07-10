Стало відомо, чим закінчився суд над Гарві Вайнштейном щодо згвалтування жінки

Скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого декілька жінок звинувачують у сексуальних домаганнях та згвалтуванні, звільнять під заставу.

Про це повідомляють на ВВС.

9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають.

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Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити кіномагната Гарві під заставу 1 мільйон доларів.

Адвокат скандального продюсера додає, що його підзахисний впевнений, що всі твердження помилкові, і він буде виправданий: "Сьогодні була формальність. Громадянин Вайнштейн не є хижаком, він не насильник, і я вважаю, що, коли ця справа закінчиться, ми, в кінцевому рахунку, побачимо, що він буде виправданий".



Обвинувачуваний Гарві Вайнштейн

Варто додати, що 66-річного Вайнштейна офіційно звинувачують в сексуальних злочинах троє жінок, а якщо брати неофіційні цифри, які не долучені до кримінальної справи, то його звинувачує щонайменше 70 жінок. У двох перших справах, над якими ведеться слідство, жінки звинуватили чоловіка в "хижацькому сексуальному насильстві". Третя жінка стверджує, що у 2006 році Гарві Вайнштейн згвалтував її. Всі звинувачення у Верховному суді штату продюсер заперечує.