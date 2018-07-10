13:48
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Стало відомо, чим закінчився суд над Гарві Вайнштейном щодо згвалтування жінки

211 Читать новость на русском
Cуд над Гарві Вайнштейном
Cуд над Гарві Вайнштейном / www.gettyimages.in

Скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого декілька жінок звинувачують у сексуальних домаганнях та згвалтуванні, звільнять під заставу.

Про це повідомляють на ВВС.

9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають.

Читайте також: Фільм жахів про секс-ґвалтівника: про Вайнштейна знімуть кінострічку

Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити кіномагната Гарві під заставу 1 мільйон доларів.

Адвокат скандального продюсера додає, що його підзахисний впевнений, що всі твердження помилкові, і він буде виправданий: "Сьогодні була формальність. Громадянин Вайнштейн не є хижаком, він не насильник, і я вважаю, що, коли ця справа закінчиться, ми, в кінцевому рахунку, побачимо, що він буде виправданий".


Обвинувачуваний Гарві Вайнштейн

Варто додати, що 66-річного Вайнштейна офіційно звинувачують в сексуальних злочинах троє жінок, а якщо брати неофіційні цифри, які не долучені до кримінальної справи, то його звинувачує щонайменше 70 жінок. У двох перших справах, над якими ведеться слідство, жінки звинуватили чоловіка в "хижацькому сексуальному насильстві". Третя жінка стверджує, що у 2006 році Гарві Вайнштейн згвалтував її. Всі звинувачення у Верховному суді штату продюсер заперечує.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гарві Вайнштейн Секс-скандал Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4853
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сьогодні, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 1114
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
763
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
сьогодні, 12:01 Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
Яніна Ткачук 1392
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук