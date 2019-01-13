Стало відомо, чому "Динамо" досі не підписало контракт з іспанським нападником
Київське "Динамо" домовилося про перехід нападника клубу "Віллем ІІ" Франа Соля. Однак іспанець досі не представлений у якості гравця київського клубу.
За даним нідерландського видання Voetbalnieuws, клуби вже домовилися про перехід гравця. Його трансфер оцінили у 3 мільйони євро.
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Та ще сам Фран Соль не дав свою згоду на перехід, відтак не підписав контракт з "Динамо". Тому кияни не можуть оголосити про підписання нападника.
Джерело: 24 Канал
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