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      Стало відомо, чому "Динамо" досі не підписало контракт з іспанським нападником

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      Фран Соль
      Фран Соль

      Київське "Динамо" домовилося про перехід нападника клубу "Віллем ІІ" Франа Соля. Однак іспанець досі не представлений у якості гравця київського клубу.

      За даним нідерландського видання Voetbalnieuws, клуби вже домовилися про перехід гравця. Його трансфер оцінили у 3 мільйони євро.

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      Та ще сам Фран Соль не дав свою згоду на перехід, відтак не підписав контракт з "Динамо". Тому кияни не можуть оголосити про підписання нападника.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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