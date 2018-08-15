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Кейт Міддлтон та принц Вільям розійшлися: причина

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Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з відкритих джерел

Стосунки принца Вільяма і Кейт Міддлтон не завжди були ідеальними. Так, королівське подружжя пережило ряд випробувань, а у 2007 році вони зовсім розлучилися на цілий рік. Раніше про причини сварки поширювалися лише чутки. Однак лише напередодні з'явилися подробиці.

Причиною розриву стали королівські правила. Про це повідомляє британське видання Express.

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У 2006 році родичі Кейт запросили Вільяма відсвяткувати з ними Новий рік. Принц Вільям вирішив не порушувати протокол, згідно з яким всі члени королівської сім'ї повинні проводити різдвяні канікули в компанії Єлизавети ІІ в Сандрінгемі, тому відмовив Кейт Міддлтон.

Раніше з нагоди заручин Вільям прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що вони були молодими і шукали себе.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2005 рік

"Розрив пішов нам тільки на користь і допоміг впоратися з усіма розбіжностями", – наголосив принц Вільям.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2007 рік

Теги: LifeStyle Великобританія Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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