Стало відомо, де та коли відбудеться наступний бій Олександра Усика

Промоутер Олександр Красюк розповів подробиці найближчого бою свого підопічного абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Олександр Усик свій наступний бій проведе в США в травні цього року. Про це Красюк розповів в інтерв'ю каналу SportBoxingFootball.

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Визначили, що наступний поєдинок Усика з найбільшою ймовірністю повинен пройти в суперважкій вазі і відбутися в США. З високою ймовірністю цей поєдинок відбудеться в травні, або 18-го, або 25 числа,

– сказав промоутер.

Крім того, Красюк підтвердив, що боксер хоче перейти в суперважку вагу, а його новий суперник буде визначено в найближчі кілька тижнів.

Усик хоче битися в суперважкій вазі. І він має намір битися з видатними боксерами, а не розганяти і починати з ким попало. Усик хоче битися з чемпіонами або екс-чемпіонами і на них демонструвати свій рівень готовності і завоювання корони в суперважкій вазі. Коли дізнаємося наступного суперника? У найближчі кілька тижнів він буде призначений,

– додав Красюк.

Нагадаємо, якщо Усик вирішить перейти в суперважку вагу, то може стати обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

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