Стало відомо, хто буде обслуговувати матч Ліги Європи "Зоря" – "Брага"

УЄФА оголосив ім'я головного арбітра, який буде обслуговувати перший матч 3-го відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" – "Брага".

Ним став німецький рефері Тобіас Вельц. Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій, допомагати йому будуть асистенти рефері Едуард Байтінгер і Мартін Томсен. Четвертим арбітром призначений Серен Сторкс. Всі рефері представляють Німеччину, пише Footboom.

Читайте також: Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2018/19

Нагадаємо, що матч "Зоря" – "Брага" відбудеться в Запоріжжі, на "Славутич-Арені" 9-го серпня. Початок зустрічі о 21:30. Матч-відповідь пройде в Португалії 16-го серпня.

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24