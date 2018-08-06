Стало відомо, хто буде обслуговувати матч Ліги Європи "Зоря" – "Брага"
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УЄФА оголосив ім'я головного арбітра, який буде обслуговувати перший матч 3-го відбіркового раунду Ліги Європи "Зоря" – "Брага".
Ним став німецький рефері Тобіас Вельц. Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій, допомагати йому будуть асистенти рефері Едуард Байтінгер і Мартін Томсен. Четвертим арбітром призначений Серен Сторкс. Всі рефері представляють Німеччину, пише Footboom.
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Нагадаємо, що матч "Зоря" – "Брага" відбудеться в Запоріжжі, на "Славутич-Арені" 9-го серпня. Початок зустрічі о 21:30. Матч-відповідь пройде в Португалії 16-го серпня.
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Джерело: 24 Канал
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