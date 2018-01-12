Стало відомо, хто та жінка, яка у Львові збила поліцейського і тягнула його на капоті

Жінка, яка на Різдво на своєму автомобілі Peugeot збила у Львові двох поліцейських, – 26-річна Ельнара Абієва. Вона вже не раз потрапляла у схожі ситуації.

Про це повідомляє КП.

Нагадаємо, 7 січня у Львові жінка за кермом автомобіля Peugeot збила двох патрульних поліцейських і одного з них майже півкілометра протягнула на капоті свого авто.



Ельнара Абієва

За інформацією видання, кілька років тому Абієва порснула газовим балончиком в очі велосипедистам, які зробили їй зауваження через неправильно припарковане авто. У 2013 році жінка припаркувала посеред вулиці свій рожевий "Запорожець" з номерами Elnara, який заважав проїхати іншому транспорту.

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Рожевий "Запорожець" Ельнари Абієвої

У 2015 році у день прощання із загиблим лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком на сусідній вулиці зібрала кілька десятків обурених городян. Усе тому, що Абієва проїхала під знак і вимагала від іншого водія поступитися їй, аргументуючи це тим, що вона – дівчина.

Впізнали Абієву і активісти "Дорожнього контролю Львів". Пригадали, що раніше жінка у вінку і з червоними стрічками брала участь у пікеті ДАІ. Кажуть, вона неодноразово проходила у кримінальних справах, пов'язаних із наркотиками.



Ельнара Абієва у вінку

У 2017 році суд на рік позбавив Абієву водійських прав за водіння у нетверезому стані та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень. До речі, поліцейських на Різдво жінка збила, не маючи дозволу сідати за кермо.

Абієва виховує доньку віком близько 6 років. Львів'яни кажуть, що жінка навчалася на юридичному факультеті, і називають її "львівською Зайцевою".

Щодо події з поліцейськими, то після нього вона написала: "Не враховуючи деякого "сміття", свята пройшли на ура. Радійте життям і не будьте сміттям".

На деяких фото Абієвої у соцмережах є абревіатура АУЕ. На думку видання, вона розшифровується як арештантська уркаганська єдність – неформальне товариство, яке живе за поняттями злодійського кримінального середовища, тюремними поняттями і пропагує їх серед молоді.



Ельнара Абієва

Проти Абієвої відкрили кримінальне провадження за статтею "погроза або насильство по відношенню до співробітника правоохоронного органу" (санкція статті передбачає позбавлення або обмеження волі на строк до п'яти років). Жінці вже оголосили про підозру.