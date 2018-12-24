10:32
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Стало відомо, хто є найдорожчим українським футболістом

      135 Читать новость на русском
      Андрій Ярмоленко
      Андрій Ярмоленко

      Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів з провідних чемпіонатів Європи.

      Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко зберіг свій показник – 20 млн євро. Таким чином, він є найдорожчим українським футболістом.

      Читайте також: Футболіст "Динамо" не хоче виступати за збірну України

      На другій сходинці розташувався Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" – 15 мільйонів євро. Замикає трійку Євген Коноплянка – його ціна залишилася на рівні 10 мільйонів євро.

      Зазначимо, що жоден з трьох гравців збірної України не додав чи втратив у ціні порівняно з літнім оновленням цін на Transfermarkt.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
       4 березня , 00:52
      Хабі Алонсо: Хай Пеп не переймається - через місяць не сконаю
       15 вересня 2014 , 19:36
      Екс-півзахисник збірної України: Сподіваюся, настане мир
       7 квітня 2015 , 12:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук