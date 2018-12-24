Стало відомо, хто є найдорожчим українським футболістом

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів з провідних чемпіонатів Європи.

Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко зберіг свій показник – 20 млн євро. Таким чином, він є найдорожчим українським футболістом.

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На другій сходинці розташувався Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" – 15 мільйонів євро. Замикає трійку Євген Коноплянка – його ціна залишилася на рівні 10 мільйонів євро.

Зазначимо, що жоден з трьох гравців збірної України не додав чи втратив у ціні порівняно з літнім оновленням цін на Transfermarkt.

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