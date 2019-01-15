Стало відомо, коли "Динамо" представить дорогоцінного новачка

Нападник "Віллема II" Фран Соль у середу, 16 січня, буде представлений як новий гравець київського "Динамо". Наразі між сторонами узгоджуються останні деталі.

Як повідомляє журналіст Кирило Крижанівський, "Динамо" сьогодні не встигає завершити перехід.

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"Якщо не трапиться нічого надзвичайного, то "Динамо" завтра представить Франа Соля як нового гравця команди. Іспанець в Києві, медогляд, формальності, всі справи. Сьогодні не встигають, та й немає в цьому потреби", – написав журналіст у Twitter.

За попередньою інформацією, кияни заплатять за річного іспанця 3,5 мільйона євро.

26-річний Фран Соль за даними Transfermarkt коштує 6 млн євро. Його контракт з теперішнім клубом чинний до 30 червня 2019 року. У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів. Футболіст свого часу виступав за молодіжну команду мадридського "Реала". Також Соль виступав за такі іспанські клуби: "Вікальваро", "Райо Вальєкано", "Луго", "Реал Ов'єдо", "Вільярреал". Його зріст 180 см, а робоча нога – права.

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