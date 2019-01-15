20:39
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Стало відомо, коли "Динамо" представить дорогоцінного новачка

      264 Читать новость на русском
      Фран Соль завтра буде представлений як гравець Динамо
      Фран Соль завтра буде представлений як гравець Динамо / Toin Damen

      Нападник "Віллема II" Фран Соль у середу, 16 січня, буде представлений як новий гравець київського "Динамо". Наразі між сторонами узгоджуються останні деталі.

      Як повідомляє журналіст Кирило Крижанівський, "Динамо" сьогодні не встигає завершити перехід.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      "Якщо не трапиться нічого надзвичайного, то "Динамо" завтра представить Франа Соля як нового гравця команди. Іспанець в Києві, медогляд, формальності, всі справи. Сьогодні не встигають, та й немає в цьому потреби", – написав журналіст у Twitter.

      За попередньою інформацією, кияни заплатять за річного іспанця 3,5 мільйона євро.

      26-річний Фран Соль за даними Transfermarkt коштує 6 млн євро. Його контракт з теперішнім клубом чинний до 30 червня 2019 року. У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів. Футболіст свого часу виступав за молодіжну команду мадридського "Реала". Також Соль виступав за такі іспанські клуби: "Вікальваро", "Райо Вальєкано", "Луго", "Реал Ов'єдо", "Вільярреал". Його зріст 180 см, а робоча нога – права.

       

       

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      "Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном
       3 грудня 2012 , 15:10
      Екс-тренер "Динамо" вважає санкції УЄФА і ФІФА щодо Росії проявом слабкості
       3 вересня 2014 , 13:18
      Тренер "Говерли" попросив розпочати матч раніше, аби потім встигнути на поїзд
       26 березня 2015 , 13:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук