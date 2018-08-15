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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, коли дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма отримає королівський титул

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Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта / GettyImages

Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма Шарлотта при народженні отримала статус принцеси Кембриджської. Однак п'ята онука королеви Великобританії ще не стала королівською принцесою.

Про те, від чого залежить зміна титулу повідомив королівський історик Марлені Кеніг виданню "Hello!".

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Перша умова – принц Вільям повинен зійти на престол. Друга – титул повинен бути вільним.

Наразі титул королівської принцеси носить Анна, старша дочка королеви Єлизавети ІІ.

Зауважимо, що цей статус дається довічно. Тому Шарлотта зможе отримати його лише після смерті своєї двоюрідної бабусі. Однак немає жодної гарантії, що зміна титулу відбудеться автоматично. Усе вирішує монарх, чи може і коли його старша дочка стати королівською принцесою.

принцеса анна
Принцеса Анна

Цікаов, що принцеса Анна чекала цього титулу понад 20 років і отримала його у 36 років.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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