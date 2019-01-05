Стало відомо, коли Селезньов підпише контракт з "Малагою"

За даними відразу двох провідних іспанських видань, всі формальності по переходу Євгена Селезньова з "Акхісару" в" Малагу" будуть улагоджені вже 5 січня.

Українець вже знаходиться в Малазі і готовий підписати орендну угоду до кінця сезону.

Читайте також: Конкурент українця Луніна в "Леганесі" пропустив кумедний гол і зганьбився: відео

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. В останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.

Варто зазначити, що нинішній керманич "Малаги" Хуан Рамон Лопес МуньЇс добре знайомий з можливостями Євгена по спільній роботі в "Дніпрі", де іспанець був асистентом Хуанде Рамоса.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24