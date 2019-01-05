Стало відомо, коли Селезньов підпише контракт з "Малагою"
За даними відразу двох провідних іспанських видань, всі формальності по переходу Євгена Селезньова з "Акхісару" в" Малагу" будуть улагоджені вже 5 січня.
Українець вже знаходиться в Малазі і готовий підписати орендну угоду до кінця сезону.
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У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. В останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.
Варто зазначити, що нинішній керманич "Малаги" Хуан Рамон Лопес МуньЇс добре знайомий з можливостями Євгена по спільній роботі в "Дніпрі", де іспанець був асистентом Хуанде Рамоса.
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Джерело: 24 Канал
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