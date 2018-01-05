Стало відомо, коли восьмий сезон "Гри престолів" вийде на екрани

Американська телекомпанія HBO оголосила деталі виходу восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Він стане останнім для епопеї.

Як повідомили у HBO, перша серія восьмого сезону "Гри престолів" вийде у 2019 році. У останньому сезоні буде лише шість серій. Однак точної дати виходу кожної з них на каналі не озвучили.

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Режисерами восьмого сезону "Гри престолів" будуть Девід Беніофф, Деніел Уайсс, Девід Наттер та Мігель Сапочник. Окрім того, Беніофф та Уайсс виступлять і сценаристами разом з Брайаном Когманом і Дейвом Хіллом.

Джордж Мартін, автор циклу романів "Пісня льоду і полум'я", за яким створено серіал, буде в команді виконавчих продюсерів серіалу "Гра престолів".

Нагадаємо, Сьомий сезон серіалу закінчився 28 серпня 2017 року, а останній епізод зібрав рекордну кількість переглядів. Після цього у жовтні компанія приступила до зйомок останнього сезону серіалу, який триватиме до середини 2018 року.