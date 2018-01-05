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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, коли восьмий сезон "Гри престолів" вийде на екрани

02:44, сьогодні 1206 Читать новость на русском
Восьмий сезон
Восьмий сезон "Гри престолів" вийде у 2019 році

Американська телекомпанія HBO оголосила деталі виходу восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Він стане останнім для епопеї.

Як повідомили у HBO, перша серія восьмого сезону "Гри престолів" вийде у 2019 році. У останньому сезоні буде лише шість серій. Однак точної дати виходу кожної з них на каналі не озвучили.

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Режисерами восьмого сезону "Гри престолів" будуть Девід Беніофф, Деніел Уайсс, Девід Наттер та Мігель Сапочник. Окрім того, Беніофф та Уайсс виступлять і сценаристами разом з Брайаном Когманом і Дейвом Хіллом.

Джордж Мартін, автор циклу романів "Пісня льоду і полум'я", за яким створено серіал, буде в команді виконавчих продюсерів серіалу "Гра престолів".

Нагадаємо, Сьомий сезон серіалу закінчився 28 серпня 2017 року, а останній епізод зібрав рекордну кількість переглядів. Після цього у жовтні компанія приступила до зйомок останнього сезону серіалу, який триватиме до середини 2018 року.

Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно
Джерело: 24 Канал
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