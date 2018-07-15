Стало відомо, скільки "Динамо" та "Шахтар" отримають преміальних після ЧС-2018

В рамках FIFA World Cup Benefits Program, за кожний день перебування футболіста на чемпіонаті світу його клуб отримає близько 7 250 тис євро.

Згідно з даними агентства Tonka Communications, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях, після ЧС-2018 ФІФА заплатить клубам кругленьку суму. Правда, тут є нюанс. Якщо гравець один або кілька разів змінив ФК з 2016 року, попередній клуб(и) отримає третину платежу, пише Команда №1.

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Український чемпіонат на мундіалі представляли хорват Йосип Піваріч ("Динамо") і бразилець Тайсон ("Шахтар").

Хорватія пробула на турнірі всі 32 дні. З огляду на те, що від суми за Піваріча третину піде загребському "Динамо", київський клуб отримає за футболіста близько 155 тис євро. Але це не всеі виплати ФІФА українській команді. Ще по третині платежів "Динамо" отримає за хорвата Домагоя Віду (77 250 євро), марокканця Юнеса Беланду (28 970 евро) і поляка Лукаша Теодорчика (36 200 євро). Разом від ФІФА київське "Динамо" отримає близько 300 тис євро.

Також заробить і "Шахтар". Тайсон і Фред пробули на турнірі 23 дня. За першого "гірники" отримають від ФІФА близько 167 тис євро, а за другого – близько 56 тис євро (на турнір Фред приїхав гравцем "Манчестер Юнайтед"). Разом ФІФА заплатить "Шахтарю" близько 223 тис євро.

Топ-10 клубів по виплатах від ФІФА за гравців на ЧС-2018:

1. "Манчестер Сіті" – 4 416 865 євро;

2. "Реал" – 4 316 180 євро;

3. "Челсі" – 3 964 030 євро;

4. "Тоттенхем" – 3 842 548 євро;

5. "Барселона" – 3 658 374 євро;

6. "Парі Сен-Жермен" – 3 609 581 євро;

7. "Манчестер Юнайтед" – 3 348 319 євро;

8. "Монако" – 3 002 468 євро;

9. "Атлетіко" – 2 671 516 євро;

10. "Ювентус" – 2 510 621 євро.