14:05
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Стало відомо, скільки "Динамо" та "Шахтар" отримають преміальних після ЧС-2018

297 Читать новость на русском
"Динамо" та "Шахтар" отримають преміальні після ЧС-2018
"Динамо" та "Шахтар" отримають преміальні після ЧС-2018

В рамках FIFA World Cup Benefits Program, за кожний день перебування футболіста на чемпіонаті світу його клуб отримає близько 7 250 тис євро.

Згідно з даними агентства Tonka Communications, що спеціалізується на маркетингових дослідженнях, після ЧС-2018 ФІФА заплатить клубам кругленьку суму. Правда, тут є нюанс. Якщо гравець один або кілька разів змінив ФК з 2016 року, попередній клуб(и) отримає третину платежу, пише Команда №1.

Читайте також: Президент ФІФА назвав ЧС-2018 кращим в історії

Український чемпіонат на мундіалі представляли хорват Йосип Піваріч ("Динамо") і бразилець Тайсон ("Шахтар").

Хорватія пробула на турнірі всі 32 дні. З огляду на те, що від суми за Піваріча третину піде загребському "Динамо", київський клуб отримає за футболіста близько 155 тис євро. Але це не всеі виплати ФІФА українській команді. Ще по третині платежів "Динамо" отримає за хорвата Домагоя Віду (77 250 євро), марокканця Юнеса Беланду (28 970 евро) і поляка Лукаша Теодорчика (36 200 євро). Разом від ФІФА київське "Динамо" отримає близько 300 тис євро.

Також заробить і "Шахтар". Тайсон і Фред пробули на турнірі 23 дня. За першого "гірники" отримають від ФІФА близько 167 тис євро, а за другого – близько 56 тис євро (на турнір Фред приїхав гравцем "Манчестер Юнайтед"). Разом ФІФА заплатить "Шахтарю" близько 223 тис євро.

Топ-10 клубів по виплатах від ФІФА за гравців на ЧС-2018:

1. "Манчестер Сіті" – 4 416 865 євро;

2. "Реал" – 4 316 180 євро;

3. "Челсі" – 3 964 030 євро;

4. "Тоттенхем" – 3 842 548 євро;

5. "Барселона" – 3 658 374 євро;

6. "Парі Сен-Жермен" – 3 609 581 євро;

7. "Манчестер Юнайтед" – 3 348 319 євро;

8. "Монако" – 3 002 468 євро;

9. "Атлетіко" – 2 671 516 євро;

10. "Ювентус" – 2 510 621 євро.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло
сьогодні, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло
Єгор Соболєв 51
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1011
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сьогодні, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 2003
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 766
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 3299
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
 6 лютого , 19:01
У Буковелі жорстоко побили сина депутата: фото
 6 лютого , 19:45
Українка подала до суду на Аллу Пугачову: відома неймовірна причина
 24 квітня , 11:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук