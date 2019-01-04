Стало відомо, яке рішення прийняв "Шальке" щодо Коноплянки
"Шальке" готовий найближчим часом розлучитися з гравцем збірної України Євгеном Коноплянкою.
Про це німецькому виданню Bild заявив асистент головного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн.
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За словами тренера, клуб відкритий для пропозицій щодо українця. Також "Шальке" має намір розлучитися з Аміном Харітом. Ще ряд гравців, які не мають регулярної ігрової практики, будуть віддані в оренду.
Коноплянка провів в цьому сезоні 14 матчів за "Шальке" і зробив дві гольові передачі. При цьому основним гравцем українець був тільки в Лізі чемпіонів, де відіграв всі шість матчів з них п'ять у старті.
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Джерело: 24 Канал
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