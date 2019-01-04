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      Стало відомо, яке рішення прийняв "Шальке" щодо Коноплянки

      236 Читать новость на русском
      Євген Коноплянка
      Євген Коноплянка

      "Шальке" готовий найближчим часом розлучитися з гравцем збірної України Євгеном Коноплянкою.

      Про це німецькому виданню Bild заявив асистент головного тренера "Шальке" Сеппо Ейкхорн.

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      За словами тренера, клуб відкритий для пропозицій щодо українця. Також "Шальке" має намір розлучитися з Аміном Харітом. Ще ряд гравців, які не мають регулярної ігрової практики, будуть віддані в оренду.

      Коноплянка провів в цьому сезоні 14 матчів за "Шальке" і зробив дві гольові передачі. При цьому основним гравцем українець був тільки в Лізі чемпіонів, де відіграв всі шість матчів з них п'ять у старті.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шальке Євген Коноплянка Футбол
      Джерело: 24 Канал
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