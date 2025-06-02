У Стамбулі домовилися міняти "всіх на всіх": Умєров сказав, хто повернеться додому в першу чергу

Українська та російська делегації у Стамбулі домовилася стосовно обміну полоненими. Сторони планують зосередитися трьох категоріях у форматі "всіх на всіх".

Таку заяву у понеділок, 2 червня, зробив міністр оборони України Рустем Умєров під час пресконференції за підсумками других перемовин між Україною та Росією у Стамбулі, передає 24 Канал.

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Як планують провести обмін

Рустем Умєров, який очолив українську делегацію під час сьогоднішніх переговорів, висловився стосовно домовленості з російською стороною про звільнення військовополонених з обох боків.

Сторони домовилися зосередитися на трьох категоріях у форматі "всіх на всіх": перша – тяжкохворі та тяжкопоранені; друга – молоді солдати від 18 до 25 років; третя – тіла загиблих бійців у форматі "6000 на 6000",

– заявив міністр.

Крім того, за його словами, Київ запропонував Москві провести ще одну зустріч до кінця червня. Водночас він сказав, що росіянам треба ще тиждень, щоб відповісти на документ про припинення вогню.

