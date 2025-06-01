У Стамбулі у понеділок, 2 червня, розпочався другий раунд переговорів між російською та українською делегаціями. Зустріч відбувається за участю посередника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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Переговори у Туреччині почалися

Українське зовнішньодипломатичне відомство повідомило, що другий раунд переговорів у Стамбулі, спрямованих на закінчення війни, уже розпочався. Раніше вказували, що зустріч делегацій відбудеться у другій половині дня.

У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони,

– ідеться у повідомленні.

Початок переговорів у Стамбулі: дивіться відео

До слова, незадовго до цього президент Володимир Зеленський прокоментував ще на той момент майбутню зустріч, зазначивши, що Росія навряд чи готова до продуктивних переговорів у Стамбулі, але підкреслив важливість обговорення припинення вогню та гуманітарних питань.

Своєю чергою голова російської делегації Володимир Мединський повідомляв, що російська сторона ознайомилася з мирними пропозиціями України перед стамбульським раундом перемовин. Вони були передані Росії українською та англійською мовами.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко розповідав, що делегацію України очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров. Зі складу виключили Олексія Маловацького, а натомість додали Юрія Ковбасу, Євгенія Острянського та Андрія Фоміна.

Сам Володимир Зеленський 1 червня, напередодні нового раунду переговорів у Туреччині, визначив позиції України на майбутніх переговорах, які передбачають повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, а також повернення викрадених дітей.

Що міститься в українських пропозиціях