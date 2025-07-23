У Стамбулі стартували переговори: у ЦПД спростували зустріч "віч-на-віч" Умєрова та Мединського

У середу, 23 липня, у Туреччині стартував третій раунд переговорів між Україною та Росією. Пропагандисти заявили про зустріч "віч-на-віч" між Рустемом Умєровим і Володимиром Мединським.

Незабаром в Україні цю інформацію спростували. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про зустріч у Стамбулі?

За інформацією російських ЗМІ, у Стамбулі глави обох делегацій – Мединський та Умєров – нібито провели двосторонню зустріч у форматі "віч-на-віч". Окрім того, третій раунд переговорів буцімто триватиме лише день.

Згодом на фейк про "таємну зустріч" відреагували в ЦПД. Насправді ж вона відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник.

Такі вкиди – спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що на перемовинах Україна вкотре наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.