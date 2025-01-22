Хотіли замінити мене на Медведчука, – Зеленський розповів про вимоги Путіна у перші дні війни

Президент Володимир Зеленський висловився про так звані "Стамбульські домовленості". А також розповів, які ультиматуми йому ставив російський диктатор Путін.

Зокрема, Зеленський заявив, що Росія хотіла замінити його на проросійського політика Віктора Медведчука. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Дивіться також Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, – Зеленський

Що розповів Зеленський про "Стамбульські домовленості"

Передусім президент України заявив, що "немає жодних турецьких перемовин", адже він є перемовником зі сторони України, а Путін – зі сторони Росії. За словами Зеленського, вони жодного разу не зустрічалися в Туреччині, тож про переговори не може йтися.

Водночас додав, що в перші дні окупації до нього прийшли "дехто з України" та передали папірець з ультиматумом від Путіна. Український глава держави каже, що той самий лист, однак, з деякими змінами був у Туреччині.

Вони сказали, що я маю відступити, вони замінять мене на проросійського Медведчука. Тож, я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас – це Росія, ми маємо визнати,

– каже Зеленський.

Він додає, що ультиматумом Путіна також було визнати російську мову, проголосувати та змінити українську Конституцію таким чином, щоб Україна мала нейтральний статус. Окрім цього, зменшити українську армію до 50 тисяч та віддати всю зброю.

Зеленський назвав такі вимоги "ультиматумом від убивці" та заявив, що через це ніколи не було ніяких переговорів.

Президент також додає, що після цього Білорусь також "хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум".

Потім у Туреччині вони хотіли організувати й президент Ердоган попросив мене: "Будь ласка, вони мають сісти поговорити". Я сказав: "Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть". Вони прийшли й знову висунули ультиматум,

– розповідає Зеленський.

Він пояснює, що не можна назвати це переговорами, адже усі три рази були ультиматуми від Путіна.

Зазначимо, що під час прямої лінії Владімір Путін заявив, що переговори з Україною можливі на базі угод, про які говорили у Стамбулі у 2022 році. Зеленський відповів на заяву Путіна, назвав його "старим фантазером" та наголосив на тому, що цих угод немає.

Раніше в Офісі Президента також висловилися щодо "Стамбульських домовленостей" та заявили, що це маніпуляція і ніяких угод не існує.