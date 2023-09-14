ЗСУ продовжують наступ, а атаки росіян обертаються втратами: карта боїв за 14 вересня
Джерело:Генштаб ЗСУ
По всій території фронту продовжують точитися важкі бої – окупанти намагаються витіснити ЗСУ з зайнятих позицій. Проте українські військові продовжують героїчно протистояти агресору та роблять поступові кроки до повного звільнення території.
Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Росія завдала 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах України.
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Де точаться найважчі бої
Ситуація навколо Бахмута: дивіться на карті
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” Збройні Сили стійко тримають оборону Мар’їнки. Протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Де точаться бої за Мар'їнку: дивіться на картіНа Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю. Усі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.
Стан фронту на Півдні: дивіться на карті
Контрбатарейна боротьба триває
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.
На Півночі відносно стабільно