ЗСУ продовжують наступ, а атаки росіян обертаються втратами: карта боїв за 14 вересня

Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Росія завдала 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснила 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах України.

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Ситуація навколо Бахмута: дивіться на карті

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” наРосія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” Збройні Сили стійко тримають оборону Мар’їнки. Протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Де точаться бої за Мар'їнку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю. Усі атаки ворога в районахЗапорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Стан фронту на Півдні: дивіться на карті

Контрбатарейна боротьба триває

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.