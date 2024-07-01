Укргідрометцентр попередив, що у Києві буде перевищена концентрація діоксиду азоту в повітрі
Джерело:Укргідрометцентр
За даними Укргідрометцентру, в Києві 1 та 2 липня спостерігатиметься підвищення концентрації діоксиду азоту в повітрі. Це може негативно впливати на самопочуття людей.
Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.
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Укргідрометцентр попередив киян
Ввечері 1 липня Укргідрометцентр попередив, що у Києві буде підвищена концентрація діоксиду азоту у повітрі.
До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей,
– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, довгострокове перебування в повітрі, у якому перевищено гранично допустиму концентрацію діоксиду азоту, може призводити до респіраторних захворювань і пригнічувати дихання в легенях.
Киянам рекомендували частіше пити воду, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, перебувати в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.
Що кажуть у КМДА
Водночас згодом у КМДА заявили, що станом на вечір 1 липня індекс якості повітря в Києві – переважно дуже низький, а отже якість повітря в нормі.
Попри повідомлення, які ширяться в мережі Інтернет, міська система моніторингу якості повітря не фіксує перевищення концентрації діоксиду азоту,
– зазначили в адміністрації.
Містян закликали слідкувати за поточним станом якості повітря в додатку "Київ Цифровий".