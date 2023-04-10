Не може навіть встати з ліжка, – брат Саакашвілі розповів про складний стан політика
Джерело:NV
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває в критичному стані. Його вага становить лише 60 кілограмів.
Про це розповів брат політика Давид Саакашвілі. Колишній президент Грузії досі перебуває в ув'язненні.
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Причина стану Саакашвілі – отруєння
Давид Саакашвілі зауважив, що, згідно з висновком грузинських, європейських та американських лікарів, його брату загрожує смертельна небезпека.
Зараз ми реально бачимо у прямому ефірі смертну кару людини. Він абсолютно здоровий зайшов до клініки десь більш як рік тому, а зараз бачимо абсолютно хворого за станом здоров'я. Про що свідчать не лише його аналізи, а і його візуалізація,
– заявив брат політика.
За його словами, Саакашвілі важить дуже мало – менше ніж 60 кілограмів.
"Візуально це вже не той Мишко, якого ми всі пам'ятаємо енергійною людиною, завжди активним. Він зараз не в змозі не лише активно захищати свої позиції та говорити. Він навіть не може встати з ліжка", – зауважив Давид Саакашвілі.
Він додав, що причиною такого стану колишнього президента Грузії є отруєння.
"А реакція влади – ніби він не вживає їжу. Навіть далі вони пішли: звинувачують родину, що начебто не дають достатньо калорій спеціально, щоб він мав поганий вигляд. Це маячня", – підсумував брат політика.
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Останні новини про стан Саакашвілі
- Британський канал Sky News отримав письмовий коментар Саакашвілі. З нього зрозуміло, що зараз експрезидент Грузії бореться за життя та перебуває за крок до смерті.
- Він написав, що спочатку важив 120 кілограмів, а потім схуд до 64. Якщо вага політика становитиме менш як 60 кілограмів, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Саакашвілі додав: "Я весь час в ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає пекельного болю".
- Політик також заявив, що його мозок, за даними МРТ, пошкоджений. Ба більше, він написав у листі німецьким ЗМІ, що більшість симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами – Саакашвілі отруїли у в'язниці наприкінці 2022 року.
- Його мати розповіла, що політик майже не рухається. Його стан погіршується щодня. Лікарі зробили аналізи у лабораторіях Німеччини та США, які підтвердили наявність інтоксикації та необхідність виведення цих металів з його організму. Однак у лікарні, де перебуває Саакашвілі, цього не роблять.