Не може навіть встати з ліжка, – брат Саакашвілі розповів про складний стан політика

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває в критичному стані. Його вага становить лише 60 кілограмів.

Про це розповів брат політика Давид Саакашвілі. Колишній президент Грузії досі перебуває в ув'язненні.

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Причина стану Саакашвілі – отруєння

Давид Саакашвілі зауважив, що, згідно з висновком грузинських, європейських та американських лікарів, його брату загрожує смертельна небезпека.

Зараз ми реально бачимо у прямому ефірі смертну кару людини. Він абсолютно здоровий зайшов до клініки десь більш як рік тому, а зараз бачимо абсолютно хворого за станом здоров'я. Про що свідчать не лише його аналізи, а і його візуалізація,

– заявив брат політика.

За його словами, Саакашвілі важить дуже мало – менше ніж 60 кілограмів.

"Візуально це вже не той Мишко, якого ми всі пам'ятаємо енергійною людиною, завжди активним. Він зараз не в змозі не лише активно захищати свої позиції та говорити. Він навіть не може встати з ліжка", – зауважив Давид Саакашвілі.

Він додав, що причиною такого стану колишнього президента Грузії є отруєння.

"А реакція влади – ніби він не вживає їжу. Навіть далі вони пішли: звинувачують родину, що начебто не дають достатньо калорій спеціально, щоб він мав поганий вигляд. Це маячня", – підсумував брат політика.

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