Папа Франциск перебуває в римській лікарні: чому понтифік схильний до легеневих інфекцій

Папа Римський провів уже 3 день у римській лікарні після госпіталізації через інфекцію дихальних шляхів. 88-річний понтифік перебуває в стабільному стані, його лікування триває.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Лікарі радять Франциску повний спокій, тож він не зміг сьогодні, 16 лютого, виголосити свою звичайну недільну молитву на площі Святого Петра та очолити спеціальну месу для митців з нагоди Ювілейного року Католицької Церкви.

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Що відомо про стан здоров'я понтифіка

Кардинал Хосе Толентіно де Мендонса, який очолив месу за відсутності понтифіка, відкрив богослужіння словами підтримки. "Наша перша думка лине до Папи Франциска", – сказав кардинал в базиліці Святого Петра.

У Ватикані повідомили, що Папа Римський залишиться в лікарні так довго, скільки цього потребуватиме його лікування.

Сам Франциск подякував вірянам за молитви, а медичним працівникам лікарні – за турботу.

Я хотів би бути серед вас, але, як відомо, перебуваю тут, у лікарні Джемеллі, оскільки все ще потребую лікування мого бронхіту,

– зазначив він.

До слова, Франциск є понтифіком з 2013 року, за останні 2 роки він кілька разів хворів на грип та мав інші проблеми зі здоров'ям.

У молодості в Папи розвинувся плеврит, тож йому видалили частину однієї з легень, а останнім часом він схильний до легеневих інфекцій.

Відпочинок під час Ювілейного року

Ювілей, також відомий як Святий Рік, триватиме до 6 січня 2026 року. Голова відділу Італійської єпископської конференції Массімо Анджелеллі вважає – добре, що Папа отримав можливість відпочити впродовж напруженого року.

У ці дні найкраще, щоб він був обмежений, так би мовити, лікарняною палатою, аби повністю відновити свої сили та отримати піклування в умовах цілковитої безпеки – а Ювілей триватиме ще довго,

– сказав він.

Нагадаємо, у неділю, 9 лютого, понтифік не зміг завершити проповідь для збройних сил, поліції та сил безпеки через проблеми з диханням. Франциск передав текст церемоніймейстеру.