Чому практики НАТО не завжди актуальні для України
Джерело:Микола Бєлєсков
Велика війна гарно показала, що окремі "практики країн НАТО" не завжди підходять нашим реаліям.
Універсального "рецепту" не існує
У наших реаліях Державна прикордонна служба не може бути повністю демілітаризованою організацією.
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Вона не може лише перевіряти на кордоні документи й боротися із контрабандистами, браконьєрами чи нелегальною міграцією.
На півночі, сході й півдні ДПСУ повинна мати потенціал, щоб активно доповнювати основні Сили оборони у веденні загальновійськового бою.
Так само, на щастя, нововідтворену Національну гвардію України розвивали із врахуванням наших реалій – як утворення, яке може не лише забезпечувати внутрішню безпеку, але і стати частиною Сил оборони в випадку потреби. Отож це не виключно організація для підтримання внутрішнього порядку.
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Це не скасовує того, що нам потрібні:
- якісна кадрова політика,
- політика якісного використання ресурсів,
- добре оборонне планування,
- цивільний демократичний контроль над сектором оборони й безпеки.
Це лише показує, що універсальних рецептів "відповідно до практики країн НАТО" немає.