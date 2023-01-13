Чому практики НАТО не завжди актуальні для України

Велика війна гарно показала, що окремі "практики країн НАТО" не завжди підходять нашим реаліям.

Універсального "рецепту" не існує

У наших реаліях Державна прикордонна служба не може бути повністю демілітаризованою організацією.

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Вона не може лише перевіряти на кордоні документи й боротися із контрабандистами, браконьєрами чи нелегальною міграцією.

На півночі, сході й півдні ДПСУ повинна мати потенціал, щоб активно доповнювати основні Сили оборони у веденні загальновійськового бою.

Так само, на щастя, нововідтворену Національну гвардію України розвивали із врахуванням наших реалій – як утворення, яке може не лише забезпечувати внутрішню безпеку, але і стати частиною Сил оборони в випадку потреби. Отож це не виключно організація для підтримання внутрішнього порядку.

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Це не скасовує того, що нам потрібні:

якісна кадрова політика,

політика якісного використання ресурсів,

добре оборонне планування,

цивільний демократичний контроль над сектором оборони й безпеки.

Це лише показує, що універсальних рецептів "відповідно до практики країн НАТО" немає.